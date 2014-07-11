Банк «Возрождение» признан одним из лидеров в области раскрытия корпоративной информации на веб-сайте

Банк «Возрождение» стал победителем конкурса «Лучшее раскрытие корпоративной информации на веб-сайте в сети Интернет» в номинации «Публичная компания», организатором которого выступило Национальное объединение корпоративных секретарей (НОКС). Торжественное вручение премий состоялось 10 июля 2014 года в рамках VIII Международного Форума корпоративных секретарей.



В конкурсе приняло участие 70 крупнейших российских компаний, в том числе российских эмитентов, акции которых свободно обращаются на рынке. Наряду с банком «Возрождение», в тройку призеров вошли такие значимые представители банковской сферы, как ВТБ и Сбербанк России. Целью проведения конкурса является повышение роли веб-сайтов российских компаний в системе взаимодействия компаний с акционерами и потенциальными инвесторами, а также повышение качества раскрытия корпоративной информации путем ее опубликования на веб-сайтах компаний.



В состав конкурсной комиссии вошли независимые эксперты из числа представителей профессионального сообщества по корпоративному управлению, а также Московской Биржи и Российского института директоров. При проведении конкурса проводилась оценка веб-сайтов компаний на предмет раскрытия как информации, подлежащей опубликованию на веб-сайте компании в соответствии с требованиями российского законодательства о рынке ценных бумаг, так и информации, раскрываемой компанией на добровольной основе в целях повышения уровня корпоративного управления и инвестиционной привлекательности компании.



Национальное объединение корпоративных секретарей (НОКС) — это общественная организация, объединяющая сотрудников российских акционерных обществ — профессионалов в вопросах корпоративного управления: директоров по корпоративному развитию, руководителей департаментов корпоративного управления, корпоративных секретарей, руководителей аппаратов совета директоров, корпоративных юристов и т.д. Консолидируя профессиональное сообщество, НОКС служит площадкой для обмена опытом и поиска оптимальных решений, является механизмом популяризации, содействия развитию данного института.