Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Дом у Разлива» в Сестрорецке

Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Дом у Разлива» группы компаний «Прок». Новый жилой комплекс возводится в Курортном районе г. Сестрорецк Ленинградской области.



Покупатели жилья в ЖК «Дом у Разлива» могут воспользоваться ипотечным кредитом банка «Возрождение» в сумме до 10 млн руб. на приобретение квартир по программе «Квартира-Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья. Ставка — от 13% по договору участия в долевом строительстве, при приобретении недвижимости по договору об участии в ЖСК или по предварительному договору купли-продажи — от 15% годовых в рублях. Максимальный срок кредита — 30 лет.



ЖК «Дом у Разлива» позиционируется как новый формат жилья, совмещающий в себе близость природы и комфортабельность мегаполиса. Объект расположится в шаговой доступности от Финского залива и озера Разлив. В центр Санкт-Петербурга можно будет добраться за 30 минут.



В проекте предусмотрены квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры различного метража и планировок.



На территории ЖК «Дом у Разлива» будет своя блок-модульная котельная, которая обеспечит жителей бесперебойной подачей горячей воды круглый год, а также детский сад, кабинет семейного врача, пункт охраны и двухуровневый паркинг. Весь первый этаж отведен под коммерческие помещения.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте банка.