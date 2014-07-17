Банк «Возрождение» провел урок-семинар по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров г. Волгодонска

Волгодонский филиал банка «Возрождение» совместно с Центром социального обслуживания населения г. Волгодонска провел урок-семинар по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров.



Сотрудники банка «Возрождение» рассказали собравшимся о возможностях дистанционного банковского обслуживания и на примере продукта «Вклад «Комфортный Онлайн» рассказали о преимуществах Интернет-банкинга и его функционале.



Многие из участников семинара — клиенты различных банков, присутствующих в г. Волгодонске, что позволило провести конструктивный диалог — гости смогли задать наиболее конкретные вопросы, а сотрудники банка предложить готовые решения каждому из участников.



«Опыт проведения подобных встреч показал, что люди пенсионного возраста — активные пользователи банковских услуг, но с недостатком знания современных банковских возможностей. Между Центром социального обслуживания и банком „Возрождение“ заключена договоренность о проведении цикла обучающих курсов, которые будут направлены на освещение таких актуальных для населения тем, как: размещение денежных средств во вклады через ДБО, безопасность расчётов по банковским картам и т.п.», — отметил заместитель управляющего Волгодонским филиалом Вадим Титов.