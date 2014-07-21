Банк «Возрождение» аккредитовал «Лесной дом» компании «БЕСТ-Новострой»

Банк «Возрождение» аккредитовал «Лесной дом» компании «Бест-Новострой», расположенный по адресу: г. Москва, Новолесная ул., д.4 (Тверской район).



Покупатели жилья в клубном доме премиум-класса «Лесной дом» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости жилья, ставка — от 12,5%, максимальный срок кредита — 30 лет. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и форме банка. Условия действительны до 31 июля 2014 г. включительно.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью: банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Аккредитованный объект расположен в 7 минутах ходьбы от ст. метро «Белорусская», оборудован подземным паркингом. «Лесной дом» рассчитан на 15 квартир, обладает всеми преимуществами клубного жилья. Здесь создана уединенная атмосфера, характерная для старинных уголков исторического центра Москвы. Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с минимальной площадью от 90 кв. метров. «Лесной дом» полностью готов и сдан в эксплуатацию.



Дом на Новолесной улице построен по авторскому проекту, включает самые современные инженерные системы и надежную многоуровневую систему охраны. Под охраной находиться и детская площадка, расположенная на благоустроенной и огороженной территории дома. Для удобства жителей предусмотрен вместительный подземный паркинг, а также гостевая парковка на охраняемой территории дома.