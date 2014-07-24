Банк «Возрождение» открыл новый офис в г. Щелково

Открылся новый офис Щелковского филиала банка «Возрождение» по адресу: Московская область, г. Щелково, пр-т Пролетарский, д.7А. Новый формат позволит на более качественном и современном уровне обслуживать клиентов.



В Щелково банк «Возрождение» представлен с 1998 г., пользуется большим доверием клиентов, сотрудничает с Администрацией поселения Щелково, Администрацией щелковского муниципального района, Администрациями Фряново и Монино осуществляет кредитование реального сектора экономики. В офисе банка «Возрождение» в Щелково обслуживается более 800 корпоративных клиентов, более 45 000 частных клиентов. В городе установлено 14 банкоматов, и 9 устройств работает по Щелковскому району.



Дополнительный офис Пролетарский Щелковского филиала осуществляет следующие банковские операции по обслуживанию физических лиц:



оформление вкладов;

обмен валюты (доллары и евро);

потребительское кредитование;

автокредитование;

ипотека;

сейфовые ячейки;

выпуск и обслуживание международных карт Visa и Mastercard, в т.ч. c функцией бесконтактной оплаты PayWave (дебетовых и кредитных);

специальные условия по выпуску карт для пенсионеров.

Оборудованная кассовая кабина позволяет сохранить конфиденциальность операций.



Банк «Возрождение» стал еще удобнее для клиентов. Офис работает с физическими лицами по вкладам, обмену валют, сейфовым ячейкам, кредитованию без перерыва на обед с 09.00 до 19.00 часов по будням, в субботу с 09.00 до 17.00, воскресенье — выходной.