Банк «Возрождение» расширил сеть банкоматов в Барнауле

Банк «Возрождение» расширил сеть банкоматов в Барнауле. На сегодняшний день в городе функционирует 17 банкоматов банка, в том числе 3 устройства с функцией приема наличных денег. С помощью удобного банкоматного сервиса Вы сможете самостоятельно, не посещая офис Банка:



открывать срочные вклады с повышенными ставками: «Моментальный», «Доходный онлайн», «Комфортный онлайн»;

погашать кредиты;

переводить денежные средства со счета/карты на собственные счета/карты или счета/карты других клиентов Банка;

оплачивать услуги в адрес широкого списка получателей платежей;

переводить средства на карты сторонних банков;

оплачивать коммунальные платежи, сотовую связь, Интернет и др.;

пополнять счет/карту/вклад;

получать информацию обо всех имеющихся счетах/картах/вкладах и др.

Адреса банкоматов в Барнауле указаны на сайте банка «Возрождение». С тарифами и условиями предоставления услуг Вы можете ознакомиться там же, а так же в Дополнительных офисах банка:



г. Барнаул, ул. Брестская, 14, тел: (3852) 610-834

г. Барнаул, ул. Шумакова, 40а, тел: (3852) 453-365

г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 227, тел: (3852) 464-560