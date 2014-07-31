При участии банка «Возрождение» создан новый производственный комплекс на ОАО «Металлургический завод «Электросталь»

На ОАО «Металлургический завод «Электросталь» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию нового комплекса по производству изделий глубокого передела из стали и сплавов.



В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций правительства Московской области М. Тепловодский, Глава городского округа Электросталь А. Суханов, руководители российских и зарубежных промышленных компаний, почетные гости. Банк «Возрождение» на встрече представляла управляющий Электростальским филиалом Наталья Гнедкова.



Запуск линии является частью крупномасштабной программы технического переоснащения, которая реализуется на предприятии с 2010 года при активной поддержке банка «Возрождение». Финансирование нового комплекса в сумме 21 млн евро было предоставлено банком «Возрождение» с привлечением средств Landesbank Berlin AG и Landesbank Baden Wuerttemberg. Всего же в модернизацию завода банком инвестировано более 30 млн евро.



В ходе реконструкции в КПЦ-3 установлены уникальный ковочно-штамповочный пресс усилием 200 МН, кольцепрокатные станы, новое термическое оборудование, металлообрабатывающие станки. По оценке президента Ассоциации авиационного двигателестроения В. Чуйко на заводе «собрано все лучшее, что создано сегодня в мире для данного производства». Новый комплекс обеспечит выпуск штампованных и катаных полуфабрикатов для производства авиационных и космических двигателей, газотурбинных двигателей для электроэнергетики, газоперекачки, судо- и транспортного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей. Основные потребители продукции завода — предприятия, составляющие основу экономики России. «Начало нового производства на металлургическом заводе — это событие масштаба всей страны, — отметил Глава городского округа А. Суханов. — Можно сказать, что завод вступает в новый этап своей истории».



В день запуска нового комплекса по решению Совета директоров предприятия состоялось торжественное награждение тех, кто стал, по словам генерального директора завода Евгения Шильникова, «локомотивами этой грандиозной стройки». Высшей награды завода — диплома лауреата премии им. Тевосяна за большой личный вклад в реализацию проекта удостоена заместитель председателя правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова.



«Переоснащение на металлургическом заводе „Электросталь“ — приобретение уникального дорогостоящего оборудования — было профинансировано банком „Возрождение“. Для банка „Возрождение“ было крайне важно поддержать бизнес-партнера, сотрудничество с которым продолжается более 20-ти лет, в непростые для экономики всей страны времена», — сказала Людмила Гончарова.