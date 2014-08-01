При поддержке Банка «Возрождение» состоялся праздник в честь Дня города в г. Калининграде

При поддержке администрации г. Калининграда и банка «Возрождение» 12 июля в рамках празднования Дня города состоялся семейный праздник «День больших открытий», проводимый совместно с парком «Юность».



В течение всего дня дети и их родители принимали участие в различных конкурсах, а также увидели выступления артистов и творческих коллективов. Так, зрители были приятно удивлены, когда во время проведения конкурса талантов «Минута славы» на сцене появился коллектив «Радужные слинги», участниками которого были не только молодые мамы, но и их малыши. Также свои способности на сцене продемонстрировали ученики вокальной студии «Класс» и студии восточного танца Екатерины Пошкус. Все участники были награждены ценными подарками и памятными дипломами.



Гостям парка дарили шары, а тот, кто участвовал в викторине, каждый час во время проведения праздника мог выиграть бесплатные билеты на посещение аттракционов.



Детский театр «Невеличка» порадовал гостей праздника познавательной и очень увлекательной программой. Капитан Флинт, Пиратка и Боцман проводили с детьми и их родителями множество веселых игр, и даже непогода не стала этому помехой — несмотря на дождь дети танцевали и веселились от души.



Одним из ключевых пунктов праздника стала квест-игра, организованная газетой «Страна Калининград» при поддержке банка «Возрождение». Гости парка объединились в команды и, получив карты с заданиями, отправились в увлекательное путешествие по территории парка. В каждом месте, отмеченном на карте, команда должна была разгадать загадку, после чего выполнить определенное задание. Все участники квеста получили подарки от банка и других партнеров мероприятия, а три команды, которые первыми дали правильный ответ, были награждены ценными призами — электронной книгой и сертификатами.



Ярким и запоминающимся моментом стал завершающий праздник флэшмоб, когда одновременно взмыли в небо 300 шаров цветов российского триколора, розданные гостям праздника.