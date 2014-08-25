Банк «Возрождение» занял 3 место в рейтинге лояльности пользователей социальных медиа

Агентство экономической информации «ПРАЙМ» обновило ежемесячный рейтинг «Банки глазами потребителей» за июль 2014 года, в котором участвуют топ-50 банков по объему розничных кредитов и вкладов населения. Банк «Возрождение» занял 3-е место по показателю лояльности.



Рейтинг отражает оценку репутации банка в среде пользователей социальных медиа и рассчитывается с учетом количества сообщений о банке в соцсетях, их тональности, а также количества и активности их авторов.



В ходе составления рейтинга было проанализировано:



3 млрд сообщений;

более 70 тысяч источников;

около 20 млн сообщений ежедневно.

По сравнению с результатами предыдущего рейтинга лояльность пользователей соцмедиа к банку «Возрождение» выросла на 1,4 пункта. Кроме того, банк занял 4-е место по индексу тональности, который отражает соотношение позитивной и негативной реакции клиентов по отношению к банку, его продуктам и услугам (чем выше доля положительных отзывов к общему их количеству, тем выше место в рейтинге по тональности).