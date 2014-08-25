Банк «Возрождение» улучшил условия розничных кредитов

Банк «Возрождение» изменил условия кредитования физических лиц.



Снижена с 14 до 13,5% ставка кредитования по продукту «Квартира-новостройка 2014», способ реализации — Предварительный договор, ЖСК. При приобретении недвижимости по договору участия в долевом строительстве ставка составляет 13,00% годовых в рублях.



Отменен срок действия спецпредложения «Квартира 2014» для приобретения недвижимости на вторичном рынке. Квартиру или апартаменты в рамках данного продукта можно приобрести по ставке от 12,5% годовых в рублях.



По потребительским продуктам «Кредит под поручительство» и «Необеспеченный кредит» устанавливается зависимость процентной ставки от суммы кредита. «Чем выше сумма, тем ниже ставка по кредиту. Так, необеспеченный кредит в 1 млн рублей мы можем выдать по ставке от 14% годовых, 500 тысяч рублей — от 15% годовых», — отметил заместитель начальника департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Олег Коркин.



По данным рейтингового агентства «Эксперт» банк «Возрождение» входит в ТОП-20 банков России по ипотеке и ТОП-30 по потребительским кредитам. По состоянию на 01 июля 2014 года объем выданных банком розничных кредитов составил 44,3 млрд рублей.