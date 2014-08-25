Татьяна Орлова вошла в состав правления банка «Возрождение»

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва согласовал кандидатуру Татьяны Орловой в состав правления банка «Возрождение».



Решение об избрании было принято советом директоров банка «Возрождение» 20 августа 2014 года. Кандидатура Татьяны Орловой соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.



«В рамках совершенствования корпоративного управления и внедрения лучшей международной практики мы хотим усилить значение маркетинга в банке, сделать упор на стратегическом аспекте его развития: более глубоком изучении потребностей рынка банковских услуг и клиентской базы. Это позволит нам разрабатывать продукты и предлагать услуги, наиболее оптимально отражающие ожидания наших клиентов», — отметил председатель правления банка «Возрождение» Александр Долгополов.



Татьяна Орлова работает в банке «Возрождение» с 2007 года. С 2012 года возглавляет Управление маркетинга и коммуникаций банка. Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика» и Нью-Йоркский университет по специальностям «Связи с общественностью» и «Искусствоведение».