Льготные кредиты банка «Возрождение» для сотрудников ЗАО «Шестаково»

Банк «Возрождение» заключил соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Шестаково», в рамках которого сотрудники предприятия смогут воспользоваться льготными условиями кредитования и оформить на специальных условиях ипотечные, потребительские и автокредиты.



Банк «Возрождение» также предлагает сотрудникам ЗАО «Шестаково» кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, оформлять и пополнять вклады, счета и прочее. Также, при оформлении кредита сотрудникам ЗАО «Шестаково» бесплатно будут выпущены дебетовые карты для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



Компания ЗАО «Шестаково» работает в Волоколамском районе Московской области с 1993 года. Профилирующим направлением деятельности хозяйства является молочно-мясное производство, производство зерна и кормов. Предприятие занимает 13-е место в рейтинге «100 ведущих сельхозорганизаций Московской области». Выбранная руководством ЗАО «Шестаково» организационная структура позволяет предприятию эффективно взаимодействовать с внешней средой, удовлетворяя потребности населения в качественной продукции и достигая поставленных целей.