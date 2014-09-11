Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович выступил в эфире радиостанции «Столица ФМ»

4 сентября 2014 г. заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович выступил в эфире программы «Сухой остаток» на радиостанции «Столица FM». Марк Меерович ответил на вопросы ведущего программы Олега Дмитриева на тему «Карточный бизнес в России» и рассказал слушателям о том, как банки стараются привлечь клиентов и почему небольшие магазины не спешат принимать к оплате карты.



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