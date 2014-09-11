Уже сегодня Планетарий ждет зрителей в Сергиевом Посаде!

Уже сегодня в г. Сергиев Посад, на проспекте Красной Армии, д.185, будет работать передвижной планетарий банка «Возрождение». Вход бесплатный, билеты можно получить в Сергиево-Посадском филиале по адресу: г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.203в.



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. Планетарий приезжает в каждый город на 4 дня: четверг, пятница — сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, суббота, воскресенье — общие сеансы для жителей города. Помимо трансляции фильмов, организуются спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.



Следите за новостями на официальном сайте банка «Возрождение» и в группе Время Возрождения «ВКонтакте». Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru. О наличии билетов узнавайте по телефону: 8(800)777-0-888.