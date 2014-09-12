Банк «Возрождение» принял участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в Калининграде

8 сентября 2014 г. по всей России стартовала акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в рамках Всероссийского профессионального праздника «День финансиста». В Калининграде организатором мероприятий выступило Министерство финансов Калининградской области при активной поддержке банка «Возрождение».



Специалисты банка провели открытый урок для учеников 11-го класса школы № 3. Тема урока «Банки и банковские продукты» стала как нельзя более актуальной для будущих выпускников, которые уже начинают готовиться к вступлению во взрослую жизнь. Во время урока ребята узнали, что такое банк, каковы его функции, какие существуют виды кредитов и как формируется кредитная история, что такое депозит и как правильно выбрать банк, чтобы не только сохранить, но и приумножить сбережения. Очень ценными оказались практические советы по безопасному использованию ПИН-кода, банковских карт, в том числе в Интернете, а также рассказ о способах защиты своих средств на банковской карте.



«Нынешние школьники уже в ближайшем будущем станут активными пользователями финансовых услуг — кто-то из них будет получать стипендию на банковские карты, а кто-то будет работать и сможет оформить кредит или кредитную карту. Очень важно, чтобы уже на данном этапе они разбирались во всем многообразии банковских услуг, ведь только обладая финансовой грамотностью, ребята смогут правильно оценивать финансовые риски и понимать ответственность за принятые решения» — отмечает управляющий Калининградским филиалом Тамара Коноплина.