Банк «Возрождение» провел семинар для пенсионеров Нижнего Новгорода

Нижегородский филиал банка «Возрождение» провел семинар финансовой грамотности в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.



Мероприятие прошло в историческом здании «Доходного дома М. Е. Карпова».



Многие пенсионеры, присутствававшие на встрече, уже оценили удобство удаленной оплаты коммунальных и других регулярных платежей со своей банковской карты. Поэтому участников семинара заинтересовало несколько другое. К примеру, возможность одновременно оплачивать услуги и накапливать деньги во вкладе. Сотрудники банка «Возрождение» отметили то, что пенсионеры сегодня уже вполне компетентны в финансовых вопросах: «Термины „процентная ставка“, „капитализация“ и „кредитные карты“ уже не требуют разъяснения. А это значит, что мы можем уделить больше внимания действительно важным вещам — актуальным предложениям и удобным сервисам», — отметила ведущая семинара, заместитель начальника розничных операций Нижегородского филиала банка «Возрождение» Елена Вахрамеева



Участникам семинара сотрудники банка рассказали о вкладах c повышенными процентными ставками для лиц, вышедших на пенсию, разъяснили условия вкладов «Комфортный» и «Доходный», а также привели примеры расчетов для сумм, сравнимых с размером пенсий. Наибольшее число вопросов вызвали условия по вкладам и специальные возможности, такие как зачисление пенсии во вклад.



Пенсионеры стали более заинтересованы в «финансовом ликбезе»: на встречи банка приходит все больше горожан, они намного активнее задают вопросы и участвуют в беседе. «Такие мероприятия очень важны, — говорит управляющий Нижегородским филиалом банка „Возрождение“ Наталья Морозова, — они дают возможность не только детально разъяснить условия сделок, но и получить „обратную связь“. Понять, что нужно потребителю и учесть это в нашей работе».