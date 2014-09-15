Банк «Возрождение» продолжает участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях»

Банк «Возрождение» продолжает участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», посвященной празднику «День финансиста — 2014». Цель акции — формирование у молодых россиян финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, что будет способствовать, в конечном счете, финансовой безопасности и будущему благосостоянию молодежи.



12 сентября Магаданский филиал банка провел встречу с учащимися Государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей № 5». На примере банка «Возрождение» сотрудники филиала рассказали ребятам об основных банковских продуктах и услугах, принципах работы банковской системы. По ходу встречи учащиеся проявляли живой интерес ко всем вопросам, высказывали свое мнение, давали комментарии, вступали в дискуссии. Встреча получилась живой и насыщенной.