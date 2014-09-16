Банк «Возрождение» аккредитовал в Краснодаре ЖК «Солнечный парк» и ЖК «Новые Черемушки»

Банк «Возрождение» аккредитовал в Краснодаре жилищные комплексы «Солнечный парк» и «Новые Черемушки» строительной компании ООО «ЕкатеринодарИнвест — Строй».



ЖК «Солнечный парк» — это один 12-этажный и два 13-этажных монолитно — кирпичных дома. Комплекс представлен 1-, 2-х комнатными квартирами, которые находятся в самом центре Фестивального района города. В шаговой доступности находятся школа, детских сад, больница и поликлиника. Дом сдается в эксплуатацию во 2-ом полугодии 2014 года.



ЖК «Новые черемушки» — это 16-этажный монолитно-кирпичный дом, который представлен 1-, 2-, 3-х комнатными квартирами. Комплекс расположен в уютной и живописной зеленой зоне. Срок сдачи дома — 2-е полугодие 2015 года.



Покупатели жилья в комплексах могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечному продукту «Квартира-Новостройка 2014» при минимальном размере первоначального взноса — от 10% стоимости жилья, с процентной ставкой — 12,85% на этапе строительства и 12,75% после регистрации права собственности, с максимальным сроком кредита — до 30 лет. Срок принятия решения банком по заявке клиента — от 1 до 3 дней, положительное решение по заявке действует 1 месяц. Частичное или полное погашение кредита осуществляется без моратория и комиссии.



Своим заемщикам банк «Возрождение» также помогает облегчить расчеты по погашению кредита: каждому заемщику бесплатно выдается дебетовая карта для погашения кредита на банкоматах банка либо в рамках услуги «Vbank с тобой» через Интернет-банк и мобильное приложение, а услуга «Сервис периодических платежей» позволяет организовать автоматическое перечисление кредитных платежей.



Строительная компания ООО «ЕкатеринодарИнвест — Строй» занимается строительством многоквартирных домов с 2006 года и уже заработала репутацию надежного застройщика. В основе деятельности — классический девелопмент. Управление проектами на всех стадиях его реализации, от архитектурной концепции до обустройства комфортного проживания и благоприятной среды в построенных домах и жилых комплексах. Собственный стандарт строительства ООО «ЕкатеринодарИнвест — Строй» включает самые современные составляющие комфортного жилья.