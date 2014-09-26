Банк «Возрождение» предоставит льготы сотрудникам фонда «Сколково»

Банк «Возрождение» подписал соглашение о сотрудничестве при кредитовании работников некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» — Фондом «Сколково».



Теперь сотрудники компании смогут оформить на специальных условиях кредиты банка «Возрождение», включая авто и потребительские кредиты. Банк также предлагает кредитные карты и услугу «Vbank с тобой», позволяющую дистанционно управлять своими счетами, а именно: погашать кредиты, оплачивать различные услуги, открывать и пополнять вклады и счета и прочее. Также, при оформлении кредита, сотрудникам компании бесплатно будет выпущена дебетовая карта для погашения кредита с помощью банкоматов банка, терминалов самообслуживания, Интернета и мобильного банка.



Миссия «Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Сколково) — формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ); ядерные технологии (ЯТ); космические технологии и телекоммуникации (КТиТК); биомедицинские технологии (БМТ); стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).