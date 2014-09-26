Уже сегодня Планетарий ждет зрителей в Волоколамске!

Уже сегодня в г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д. 1, территория СК «Лама», будет работать передвижной планетарий банка «Возрождение». Вход бесплатный, билеты можно получить в Волоколамском филиале по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 10. О наличии билетов узнавайте по телефону: 8(800)777-0-888.



Волоколамск — последний город второго этапа проекта «Космос на ладони», приуроченного к 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Следите за новостями на официальном сайте банка «Возрождение» и в группе Время Возрождения «ВКонтакте». С расписанием сеансов и проектом «Космос на ладони» можете познакомиться здесь: planetaroom.ru.



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Подмосковья. Планетарий приезжает в каждый город на 4 дня: четверг, пятница — сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, суббота, воскресенье — общие сеансы для жителей города. Помимо трансляции фильмов, организуются спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.