Планетарий банка «Возрождение» в Волоколамске посетили 4 000 человек!

С 25 по 28 сентября в г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д. 1 (территория СК «Лама»), работал планетарий банка «Возрождение». За четыре дня 4000 жителей города смогли посмотреть фильмы о космосе.



Помимо трансляции фильмов, были организованы спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.



Волоколамск — последний город второго этапа проекта «Космос на ладони», приуроченного к 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Мероприятия проходят под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрировал фильмы о космосе для детей в возрасте от четырех лет и их родителей в городах Московской области. Планетарий приезжал в город на 4 дня. В четверг и пятницу были организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий; в субботу и воскресенье — общие сеансы для жителей города.