Алексей
("Возрождение")
09.10.2014 11:36
Банк «Возрождение» аккредитовал корпуса микрорайона «Южное Кучино 2» ГК «Мортон»
Банк «Возрождение» аккредитовал два новых корпуса микрорайона «Южное Кучино 2» ГК «Мортон» в городе Железнодорожный.
Покупатели жилья в микрорайоне «Южное Кучино 2» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира — Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка — от 13 %, максимальный срок кредита — 30 лет.
Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью: банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.
Микрорайон из восьми жилых домов расположен всего в пешей доступности от ж/д станции Кучино, в районе поймы реки Пехорка. На территории микрорайона будет построен детский сад на 230 мест, возведены многоярусные гаражи-стоянки и гостевые парковки, оборудованы детские площадки, проведено комплексное озеленение и благоустройство.