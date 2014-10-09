Банк «Возрождение» аккредитовал корпуса микрорайона «Южное Кучино 2» ГК «Мортон»

Банк «Возрождение» аккредитовал два новых корпуса микрорайона «Южное Кучино 2» ГК «Мортон» в городе Железнодорожный.



Покупатели жилья в микрорайоне «Южное Кучино 2» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира — Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка — от 13 %, максимальный срок кредита — 30 лет.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью: банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Микрорайон из восьми жилых домов расположен всего в пешей доступности от ж/д станции Кучино, в районе поймы реки Пехорка. На территории микрорайона будет построен детский сад на 230 мест, возведены многоярусные гаражи-стоянки и гостевые парковки, оборудованы детские площадки, проведено комплексное озеленение и благоустройство.