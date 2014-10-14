Недвижимость сегодня: время доступной ипотеки и низких цен на жилье

Выгодно приобрести недвижимость в ипотеку означает поймать удачный момент, когда цены на жилье и процентные ставки будут максимально низкими. Однако сложные экономические условия, в которых находится отечественная недвижимость, не всегда позволяют сделать верные прогнозы и определиться с покупкой.



Как выбрать лучший момент для покупки недвижимости? Стоит ли принимать решение о покупке сейчас или лучше подождать? Будут ли цены снижаться? Ожидается ли рост ставок по ипотеке? Как выбрать наиболее выгодную ипотечную программу? На эти и другие вопросы читателей портала «Индикаторы рынка недвижимости» ответят начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Евгений Дмитриев и генеральный директор компании «Миэль-новостройки» Софья Лебедева.



Онлайн-конференция «Недвижимость сегодня: время доступной ипотеки и низких цен на жилье» состоится 14 октября 2014 года. Окончание приема вопросов — 14 октября, 14.00. С 12.00 эксперты начнут отвечать на вопросы. Число вопросов от одного посетителя не ограничено.



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Информационная справка



Ипотечное кредитование является стратегически важным направлением бизнеса банка «Возрождение». Банк стабильно входит в ТОП-15 по объему выданной ипотеки, по состоянию на 01 июля 2014 года ипотечный портфель банка достиг 30,7 млрд рублей.



Банк активно сотрудничает с ведущими застройщиками и риэлторами страны, в том числе проводит аккредитацию объектов недвижимости. Сотрудничество банка «Возрождение» с компанией «Миэль-новостройки» продолжается на протяжении 5-ти лет. Только в 2014 году (по состоянию на 1 сентября 2014 года) ипотечные кредиты банка получили более 200 покупателей компании «Миэль-новостройки», при этом объем выданных ипотечных кредитов составил более 460 млн руб.