Банк «Возрождение» заключил Генеральное соглашение с Министерством финансов Московской области

Банк «Возрождение» заключил Генеральное соглашение с Министерством финансов Московской области о размещении срочных средств на счетах в банке.



«Это является подтверждением надежности банка и доверия к нему со стороны государственных органов. Помимо Московской области, Комитет финансов Санкт-Петербурга размещает свободные денежные средства в депозиты банка. Наш банк работает в этом направлении с крупными компаниями с государственным участием: АИЖК, „Роснано“, Фондом содействия реформированию ЖКХ», — отметила Людмила Гончарова, заместитель председателя правления банка.



Для многих государственных структур банк оказывает полный комплекс услуг — от кредитования до обслуживания счетов и выплаты зарплаты на банковские карты.



Так, третий год подряд банк «Возрождение» выступает обслуживающим банком Министерства финансов Московской области по обеспечению наличными денежными средствами организаций-бюджетополучателей. Более сотни таких организаций своевременно получают денежные средства в подмосковных филиалах банка.



Министерство финансов Московской области также который год пользуется услугами зарплатного проекта банка.



Имея разветвленную сеть офисов и полный спектр оказываемых услуг, включающий собственную службу перевозок, банк «Возрождение» традиционно, на протяжении ряда лет, сотрудничает со многими Администрациями муниципальных образований Московской области.



Подмосковье — ключевой для бизнеса банка регион. Залог длительного и успешного взаимодействия с госструктурами — стабильные кредитные рейтинги банка, консервативная бизнес-стратегия и доверительные партнерские отношения, сложившиеся за многие годы. Дополнительным операционным доказательством стало присвоение журналом Forbes четырех звезд из пяти максимальных в рейтинге надежности крупнейших кредитных учреждений России.