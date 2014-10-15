Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Новый Зеленоград»

Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Новый Зеленоград», реализуемый компанией «МИЭЛЬ-Новостройки».



Покупатели жилья в ЖК «Новый Зеленоград» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира-Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка — от 13%, максимальный срок кредита — 30 лет.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью: банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Жилой комплекс расположен в Солнечногорском районе Московской области, на границе с Зеленоградом. Площадь участка застройки — 92 гектара. Общая площадь строений составляет 1,3 млн кв. м., квартир — 660 тыс. кв. м.