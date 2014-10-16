Планируйте заранее ваши путешествия и получайте скидку на билеты

При покупке билета на поезд на сайте компании РЖД до 23 ноября оплатите его картой VISA банка «Возрождение» и получите скидку 50%, если вам досталось место на верхней полке в вагоне купе. Акция действует в отношении билетов, оплаченных за 31-45 дней до поездки и не распространяется на организованные группы пассажиров, поезда программы «Динамическое ценообразование» и «Сапсан».



Подробнее об условиях акции «Планируйте заранее» — на сайте Visa и банка «Возрождение».