Банк «Возрождение» ответил на вопросы ипотечных заемщиков

Онлайн конференцию по теме «Недвижимость сегодня: время доступной ипотеки и низких цен на жильё» провел банк «Возрождение» совместно с компанией «МИЭЛЬ-Новостройки» на портале «Индикаторы рынка недвижимости». На вопросы посетителей сайта www.irn.ru отвечали эксперты: начальник департамента розничного бизнеса Банка Евгений Дмитриев и генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки» Софья Лебедева.



Конференция вызвала живой интерес читательской аудитории. Отвечая на вопросы пользователей, Евгений Дмитриев дал свои рекомендации о том, когда лучше всего брать ипотеку, во что вкладывать свободные средства, оценил перспективы ипотечных ставок.