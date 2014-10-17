Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Ново-Пирогово» в Рязани

Банк «Возрождение» аккредитовал 3-ю очередь строительства жилого комплекса «Ново-Пирогово» от застройщика ООО «Северная компания» в городе Рязань.



Покупатели жилья в строящемся комплексе могут приобрести квартиру по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2014»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка 13 % — на этапе строительства и 12,75 % — после регистрации права собственности и ипотеки, максимальный срок кредита — до 30 лет. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка.



Банк «Возрождение» предоставляет дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по обслуживанию кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Жилой комплекс представляет собой 15-ти этажный многоквартирный дом с нежилыми помещениями, расположенный в Московском округе города Рязань, с закрытой благоустроенной территорией в непосредственной близости от парка. Дом включает в себя 300 квартир с поквартирными газовыми котлами. К продаже предложены 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры проектной площадью от 35 до 89 кв. м.



Многолетний опыт и высокое качество строительства объектов «Северной компании» в сочетании с условиями программ кредитования банка «Возрождение» — залог надежного и выгодного приобретения квартиры на первичном рынке.



Официальный сайт застройщика — www.sk62.ru