Банк «Возрождение» утвердился в рейтинге «Эксперт-400»

Банк «Возрождение» в очередной раз подтвердил свои позиции в рейтинге 400 крупнейших российских компаний по объему реализации продукции. По итогам 2013 года банк занял 328-ю строчку рейтинга «Эксперт-400», а также вошел в сотню крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 01 сентября 2014 года по данным агентства «Эксперт РА».



Рейтинг «Эксперт-400» составляется на основе показателя объема реализации продукции (работ, услуг), либо близких к ним по экономическому смыслу. Для банков это сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов) согласно отчетности по МСФО.



У банка «Возрождение» данный показатель по итогам 2013 года составил 24 190 млн рублей. Из них на процентные доходы пришлось 19 018 млн рублей, большую часть которых банку принесло кредитование предприятий, в первую очередь компаний малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование. Комиссионные доходы составили 5 172 млн рублей, значительную часть из них банк заработал, предоставляя обслуживание по расчетным и кассовым операциям, а также по проведению расчетов с помощью банковских карт.



Капитализация компании в рейтинге рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций на их количество. Капитализация банка «Возрождение» на 01 сентября 2014 года составила 250,5 млн долларов США, что позволило банку занять 93-ю строчку рейтинга 200 крупнейших компаний по рыночной стоимости, поднявшись на 6 позиций за год.