Банк «Возрождение» стал обладателем «Таможенного Олимпа»

Банк «Возрождение» принял участие в XV Международной выставке «Таможенная служба-2014», которая состоялась 22-23 октября 2014 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», и в четвертый раз получил премию «Таможенный Олимп» в номинации «Лучшее финансовое учреждение, оказывающее услуги в сфере таможенного дела».



В рамках круглого стола на тему «Современные электронные технологии при обеспечении и уплате таможенных платежей: новации и развитие» с презентацией «Современные банковские сервисы, предоставляемые плательщикам при уплате таможенных платежей» выступила Ирина Семенова, начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение».



«Банк „Возрождение“ стремится идти в ногу со временем, поэтому поддерживает разработку и внедрение новых современных технологий для участников ВЭД. Сейчас в банке совместно с ООО „Мультисервисная платежная система“ разрабатывается новое технологическое решение для клиентов, использующих в работе таможенную карту „РАУНД“, которое позволит получать электронное поручительство с использованием сервиса „Личный кабинет“ при проведении дополнительной проверки сведений, заявленных в декларации», — рассказала г-жа Семенова.



С первого дня работы Мультисервисной платежной системы банк «Возрождение» является расчетным центром, что позволяет предоставлять высококачественное обслуживание по таможенным картам своим клиентам. На протяжении более чем 10 лет банк включен в реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов и выступает гарантом уплаты платежей перед ФТС. На сегодняшний день, лимит, установленный на банк «Возрождение», составляет 3,5 млрд рублей.



Также банк имеет многолетний опыт работы по обслуживанию таможенных карт. Количество клиентов и выпущенных таможенных карт «РАУНД» постоянно растет, вместе с тем увеличивается число клиентов, использующих в своей работе сервис «Личный кабинет». За 9 месяцев 2014 года оборот по таможенным картам составил более 20 млрд рублей.



В дни проведения выставки работала экспозиция банка «Возрождение», где посетители мероприятия обсуждали со специалистами банка вопросы, связанные с новыми технологическими возможностями осуществления таможенных платежей.