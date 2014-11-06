Члены Совета Директоров банка «Возрождение» Сергей Малинин и Мухадин Эскиндаров включены в рейтинги профессионалов в области корпоративного управления в рамках IX Национальной премии «Директор года» 2014

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей 28 октября 2014 г. представили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления за 2014 год:



«50 лучших независимых директоров»,

«25 лучших председателей совета директоров»,

«25 лучших директоров по корпоративному управлению / корпоративных секретарей».

Сергей Малинин включен в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/ корпоративных секретарей», а Мухадин Эскиндаров — в рейтинг «50 лучших независимых директоров».



В течение июля — сентября 2014 года было обработано более 160 анкет, полученных от компаний и кандидатов, а также составленных организаторами на основе информации о деятельности советов директоров крупнейших российских компаний из списка «Эксперт 400».



Методика составления рейтингов включала обработку таких показателей как количественный суммарный опыт работы кандидатов в советах директоров в качестве членов советов директоров, председателей советов, руководителей комитетов; опыт работы в компаниях, имеющих российский/зарубежный листинг; опыт работы в компаниях с высокой капитализацией. Верификация результатов обработки этих показателей на выборочной основе была проведена компанией PWC.



Рейтинги профессионалов в области корпоративного управления были утверждены в рамках Национальной премии «Директор года», учрежденной в 2006 году. Эта премия является общественной наградой за достижения в сфере корпоративного управления и проводится ежегодно Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC.



Целью премии является оценка личного вклада директоров и иных лиц в развитие систем корпоративного управления компаний и способствование внедрению и распространению высоких стандартов и лучших практик корпоративного управления и работы советов директоров на территории России.



Номинантов и победителей определит экспертный совет, в состав которого войдут представители делового и инвестиционного сообщества, а также победители прошлых лет.



IX Национальная премия «Директор Года» пройдет 2 декабря 2014 года в рамках IV Всероссийского форума по корпоративному управлению — ключевого события года в этой сфере.



Рейтинги опубликованы на официальном сайте Ассоциации независимых директоров: nand.ru/professional-information/ratings/rating-2014