Вклады населения в банке «Возрождение» превысили 100 млрд рублей

Объем депозитов физических лиц в банке «Возрождение» превысил 100 млрд рублей и составил 100,1 млрд рублей на 1 октября 2014 г., прирост с начала года составил 14,8%. Всего привлеченные средства населения, с учетом счетов банковских карт и текущих счетов, выросли до 116,3 млрд рублей.



«Хочу поблагодарить наших вкладчиков за доверие и отметить, что со своей стороны мы делаем все, чтобы его оправдать. Мы не подводили их в трудные времена и создавали для них удобные условия обслуживания, когда все было хорошо и спокойно», — отметил Евгений Дмитриев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение».



Вклады населения стабильно составляют более 50% пассивов банка «Возрождение», который традиционно входит в двадцатку крупнейших российских банков по объему привлеченных средств населения. Основную долю депозитного портфеля физлиц составляют вклады в рублях, 78% портфеля приходится на Московский регион. Многие вкладчики держат средства в банке в течение длительного времени. При этом те, кто входит в ключевой сегмент (зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных предприятий), пользуются особыми преференциями по вкладам и кредитованию. Привлекательные условия банк предлагает и тем, кто пользуется его услугами через систему многоканального дистанционного банковского обслуживания (МДБО), позволяющую в режиме реального времени открывать и пополнять вклады с повышенной по сравнению с базовой ставкой, совершать переводы между счетами/картами, денежные переводы, а также оплачивать услуги мобильной связи, коммунальные платежи, погашать кредиты и совершать другие операции через Интернет-банк, с помощью мобильного телефона и на банкоматах и терминалах банка.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте банка.