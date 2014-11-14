Санкт-Петербургский филиал банка «Возрождение» отмечает 20-летие

Санкт-Петербургскому филиалу банка «Возрождение» исполнилось 20 лет со дня основания. Сегодня в филиале трудятся более 200 человек. Услугами банка пользуются более 3,5 тыс. организаций и предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области и свыше 34 тыс. физических лиц. Общий объем привлеченных ресурсов филиала достиг 6,4 млрд рублей, кредитный портфель — более 9 млрд рублей. Банк в лице Санкт-Петербургского филиала уполномочен на привлечение свободных средств Комитета Финансов Санкт-Петербурга.



«Мне приятно отметить, что многие компании, с которыми мы работаем, все это время росли и развивались вместе с нами. Ключевыми факторами успеха нашего партнерства стали доверительные отношения, построенные на принципах отзывчивости, человечности и надежности, — отметил управляющий филиалом Игорь Капленов. — Этими же принципами мы руководствуемся и в работе с частными клиентами, качеству обслуживания которых мы всегда уделяем особое внимание».



Среди клиентов филиала такие предприятия, как Группа компаний «Форум», ОАО «ЛОМО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербургский Международный Экономический Форум.



Филиал активно развивает розничный бизнес. За 2014 г. объем срочных вкладов увеличился более чем на 400 млн рублей и превысил порог в 3 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц за 2014г. увеличился на 70% к аналогичному показателю на начало года. Значительную долю в кредитном портфеле физических лиц составляет ипотека: филиалом аккредитовано более 47 строительных объектов по первичному рынку недвижимости города.



В настоящее время филиалом открыто восемь дополнительных офисов в разных районах города и области, включая г. Пушкин и г. Выборг. В Санкт-Петербурге и области обслуживаются более 500 банкоматов и терминалов.