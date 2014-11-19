нк «Возрождение» заключил муниципальный контракт с Администрацией г. Гурьевска Калининградской области

По итогам открытого аукциона банк «Возрождение» заключил муниципальный контракт с Администрацией Гурьевского городского округа Калининградской области на срок до конца 2016 года.



На основании заключенного контракта банк «Возрождение» будет предоставлять услуги по открытию и ведению банковских счетов со средствами, поступившими в распоряжение Администрации г. Гурьевска в иностранной валюте для реализации международного проекта «Улучшение инфраструктуры зон общественного пользования для повышения туристической привлекательности трансграничной территории» по программе «Литва — Польша — Россия, 2007-2014 годы».



В рамках проекта в гурьевском парке планируется создать культурно-информационную зону, где будут представлены экспозиции России, Польши и Литвы. Посетители парка смогут заглянуть в интернациональный «Город мастеров» и прогуляться по аллее минискульптур, символизирующих наиболее яркие национальные архитектурные объекты трех стран.



Гурьевск является одним из городов-спутников Калининграда. Правительством Калининградской области Гурьевский район позиционируется как динамично развивающийся, а его деятельность оценивается как привлекательная с точки зрения долгосрочных инвестиций.