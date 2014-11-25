Чистая прибыль банка «Возрождение» за 9 месяцев 2014 года составила 1,2 миллиарда рублей

Банк «Возрождение» подвел итоги 9 месяцев 2014 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.



Чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,2% до 1,2 млрд рублей.

Операционный доход за отчетный период увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 9,6% и составил 8,1 млрд рублей.

Активы выросли с начала года на 1,7% до 214,6 млрд рублей.

Средства клиентов достигли 168,3 млрд рублей, что на 4,2% выше, чем по состоянию на 1 января 2014 года.

«В третьем квартале, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, банк сумел сохранить свой операционный доход и надежную структуру баланса. В условиях сложной бизнес-среды на первом плане оставались вопросы риск-менеджмента и контроля кредитного качества, что ограничивало динамику кредитного портфеля. Мы адаптировали структуру активов к текущей ситуации и увеличили долю ликвидных инструментов до 23% за счет высококачественного портфеля ценных бумаг, что в условиях высоких рыночных ставок поддержало чистую процентную маржу.



Приятно отметить активный приток клиентских средств, существенно опережающий сектор несмотря на отсутствие изменений в отношении депозитных ставок. Комфортная ситуация с фондированием подкреплена сильной позицией по капиталу с высокой долей базового капитала — 79% против 74% в среднем по сектору.



Мы продолжим работу по диверсификации бизнеса и поддержке комиссионных доходов. Осенью мы обновили продуктовую линейку, разработав пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию для малого и среднего бизнеса, и первыми среди российских банков запустили мобильное приложение по инкассации для наших клиентов в Московской области, которое существенно упростит процесс управления услугой и позволит расширить клиентскую базу», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления.



Активы банка выросли с начала года на 1,7% до 214,6 млрд рублей, при этом в их структуре произошли некоторые изменения. В третьем квартале продолжился тренд на снижение доли в активах кредитного портфеля — она сократилась с 74% в начале года до 70% по состоянию на 1 октября 2014 года. Для поддержания доходности операций банк размещал свободную ликвидность на долговом рынке, в результате доля портфеля ценных бумаг в активах выросла до 9% с 6,5% по состоянию на 1 июля 2014 года. Это позволило сохранить долю работающих активов на уровне предыдущего квартала (79,4%), в то же время увеличив долю ликвидных активов до 23,3%. Опережающая динамика средств клиентов обусловила снижение коэффициента отношения кредитов до вычета резервов к депозитам до 98,1%.



Портфель ценных бумаг банка за третий квартал вырос на 40,8% или 5,6 млрд рублей до 19,3 млрд рублей. Основной прирост пришелся на еврооблигации и облигации корпоративных эмитентов квази-суверенного уровня, а также еврооблигации Российской Федерации. Банк отдает предпочтение краткосрочным инструментам с инвестиционным рейтингом, так как портфель ценных бумаг остается одним из механизмов управления ликвидностью. Доля ценных бумаг со сроком погашения менее 1 года составляет 91,6%.



Кредитный портфель до вычета резервов на отчетную дату составил 165,1 млрд рублей, что на 1,9% ниже, чем в начале года, однако темп снижения портфеля в третьем квартале 2014 года замедлился. Сокращение портфеля корпоративных кредитов на 4,4% с начала года до 120,1 млрд рублей связано с дефицитом качественных заемщиков. За этот же период розница прибавила 5,5% до 45 млрд рублей благодаря активизации в третьем квартале спроса на ипотеку и потребительские кредиты на фоне некоторого смягчения условий кредитования. Доля кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, в структуре корпоративного кредитного портфеля составила на отчетную дату 58,2%. В розничном кредитном портфеле наибольшую долю по-прежнему занимает ипотека (68,7%). Ипотечный портфель за девять месяцев текущего года прибавил 4,7% до 30,9 млрд рублей. Потребительские, автокредиты и кредиты по банковским картам за этот же период выросли на 7,4% до 14,1 млрд рублей в основном за счет расширения потребительского кредитования.



В отчетном квартале выросла доля проблемных кредитов, составившая 9,2% (+91 б.п.). Общий объем проблемных кредитов увеличился на 1,4 млрд рублей до 15,1 млрд рублей. В связи с выходом на просрочку кредитной задолженности клиента в сегменте крупного бизнеса сумма просроченных, но необесцененных кредитов увеличилась на 0,6 млрд рублей. Проблемная задолженность в сегменте малого и среднего бизнеса выросла за квартал на 0,8 млрд рублей за счет обесценения кредитов в отраслях торговли, строительства и производства. В розничном сегменте проблемная задолженность снизилась в абсолютном (-29 млн рублей) и относительном выражении (-15 б.п.).



В третьем квартале 2014 года банк отчислил в резервы 817 млн рублей, что на 16% меньше, чем в предыдущем квартале. Стоимость риска составила 2% за квартал, а в годовом исчислении показатель оказался на уровне 2,1%, что отвечает целевым ориентирам банка. Уровень покрытия резервами проблемной задолженности, просроченной свыше 1 дня и обесцененной, остается на достаточном уровне 97,5%, а свыше 90 дней — 115,6%.



В третьем квартале 2014 года укрепилась ранее обозначенная тенденция на расширение привлеченных средств клиентов: их объем вырос за квартал на 6,4% до 168,3 млрд рублей (на 1,8 п.п. выше сектора, по данным Банка России), а за девять месяцев 2014 года — на 4,2%. Без учета валютной переоценки прирост составил 3,7% за квартал и 1% с начала года. Объем депозитов физических лиц вырос на 7,4 млрд рублей, или 7,9%, за отчетный квартал (на 5,4 п.п. выше сектора, по данным Банка России). При этом общая сумма средств частных клиентов увеличилась в третьем квартале на 5,4% и достигла 116,3 млрд рублей (60,9% всех обязательств банка) Отрицательная динамика объема средств корпоративных клиентов, превалировавшая на протяжении последнего года, сменилась на положительную — за третий квартал 2014 года объем корпоративного фондирования увеличился на 8,8% до 52 млрд рублей (на 2,3 п.п. выше сектора, по данным Банка России).



В третьем квартале благодаря стабилизации потоков клиентских средств продолжилось сокращение доли рыночного фондирования. По состоянию на 30 сентября 2014 года, доля средств других банков в структуре обязательств снизилась до 5,1% по сравнению с 5,6% на 30 июня 2014 года и 8,5% на 31 марта 2014 года, преимущественно за счет сокращения привлеченных средств Банка России. В третьем квартале банк погасил задолженность в размере 1,6 млрд рублей, зафиксированную в рамках операций РЕПО, и привлек 650 млн рублей под залог нерыночных активов.



Капитал банка увеличился с начала года на 5,5%, в основном за счет заработанной прибыли, и достиг 23,6 млрд рублей. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.), рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, по состоянию на 1 октября 2014 года вырос до 12,2% при минимально допустимом уровне в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) достиг 9,6% при минимально допустимом уровне 5%.



Чистые процентные доходы за девять месяцев 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% до 7,3 млрд рублей благодаря опережающей динамике процентных доходов, прибавивших 7,6% до 15,1 млрд рублей. Процентные расходы увеличились на 8,1% до 7,8 млрд рублей за счет роста стоимости фондирования.



Процентные доходы банка в третьем квартале выросли на 2,3% до 5,1 млрд рублей ввиду более высоких ставок по кредитам, а также роста розничного кредитования. Однако, это не в полной мере компенсировало увеличение процентных расходов на 6,8% до 2,7 млрд рублей, связанное с быстрым ростом депозитов из-за высокого спроса со стороны населения. Таким образом, в квартальном соотношении чистые процентные доходы снизились на 2,6% до 2,3 млрд рублей. Чистый процентный спред остался на уровне второго квартала, составив 6,2% благодаря росту доходности кредитного портфеля. Чистая процентная маржа составила 4,4% за квартал. Несмотря на изменение структуры работающих активов в пользу более ликвидных, но менее доходных инструментов, банку удалось поддержать чистую процентную маржу за 9 месяцев 2014 года на уровне 4,6%, что превышает плановые значения.



Чистый комиссионный доход демонстрирует положительную динамику на протяжении всего 2014 года — в третьем квартале показатель прибавил по сравнению с предыдущим кварталом 2% и составил 997 млн рублей. Рост был обеспечен увеличением доходов по расчетным и кассовым операциям, благодаря расширению клиентской базы за счет новых продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию для МСП. Тем не менее, в годовом соотношении банку пока не удалось преодолеть отрицательный тренд на сокращение комиссионного дохода.



За 9 месяцев 2014 года операционные затраты банка составили 6,5 млрд рублей, что на 2,9% превышает результат за аналогичный период прошлого года, но ниже текущего уровня инфляции. Расходы на персонал остались на уровне прошлого года, составив 59,6% всех затрат.



В квартальном соотношении расходы банка третий квартал подряд сохраняются на стабильном уровне 2,2 млрд рублей. В третьем квартале банку удалось сократить затраты на персонал и административные расходы на 1,3% и 13,5% соответственно. Прочие затраты в отчетном квартале выросли на 47 млн рублей, в основном в связи с ростом затрат на IT.



В связи с более слабой динамикой операционных доходов, коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов в третьем квартале вырос на 288 б.п. и составил 62,7%.



За девять месяцев 2014 года чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,2% до 1,2 млрд рублей благодаря повышению доходности операций банка и снижению стоимости риска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность капитала за тот же период увеличилась с 4,8% до 7,1%.