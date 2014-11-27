Банк «Возрождение» повысил ставки по вкладам в рублях

Банк «Возрождение» повысил ставки по розничным вкладам в рублях. Максимальная базовая рублевая ставка банка с 24 ноября 2014 года составляет 10,2% годовых в рублях. Предложение действует по вкладам, открываемым в офисах банка.



Заявленная ставка действует по вкладу «Комфортный» на сроки 12 и 18 месяцев, 2 и 3 года. Вклад «Комфортный» предусматривает ежемесячную выплату процентов. При капитализации, то есть присоединении процентов к вкладу, доходность вклада возрастает. Депозит можно пополнять, допустимы расходные операции.



Вкладчикам, нацеленным эффективно сохранять и накапливать средства, банк предлагает вклад «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами», который обеспечивает высокую доходность в сочетании с возможностью пополнения. Ставка в рублях также составляет до 10,2% годовых в рублях на сроки 12 и 18 месяцев, 2 года.



Банк предоставляет преференции по ставкам вкладов в рублях для традиционной целевой аудитории вкладчиков банка — пенсионеров и тех, кто получает заработную плату на карты банка «Возрождение». Так, по вкладам «Комфортный» и «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» ставка для данных категорий клиентов составит до 10,5% годовых (на срок от 18 месяцев). Кроме того, повышенные ставки банк предлагает сотрудникам бюджетных организаций: по аналогичным вкладам и срокам ставка достигает 10,4% годовых.



Также 24 ноября 2014 года банк скорректировал ставки по вкладам в долларах США и евро. Максимальная базовая ставка банка в валюте теперь составляет 2,25% годовых и может быть установлена по вкладу «Комфортный» на 3 года.



Вкладчик может распределить свои накопления по разным валютам в рамках вкладов «Возрождение-Мультивалютный» или «Возрождение-Мультивалютный VIP». Срок вклада — от 6 до 18 месяцев, годовая ставка: до 9,5% в рублях и до 2,25% в иностранной валюте. Первоначальный взнос и дальнейшее пополнение могут производиться как в одной, так и в нескольких валютах.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте банка.