Служба кредитных рейтингов Standard and Poor’s подтвердила рейтинги банка «Возрождение»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Возрождение» на уровне «ВВ-/В» по международной шкале и «ruАА-» по национальной шкале. Прогноз изменения рейтингов сохранён на уровне «Негативный».



«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, результаты банка „Возрождение“ позволили Standard & Poor’s подтвердить рейтинги на прежнем уровне. Фундаментально бизнес банка остается привлекательным, опираясь на надежную структуру фондирования и принося качественный операционный доход.



В последние годы мы много работали над совершенствованием процессов риск-менеджмента, чтобы укрепить свои позиции на случай ухудшения макроэкономической ситуации. И сейчас мы рады видеть положительную оценку своей работы и комфортного уровня достаточности капитала в соответствии с Базелем III со стороны рейтингового агентства», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления.



Аналитики рейтингового агентства отмечают, что достаточно консервативный подход банка к принятию рисков с одной стороны ограничивает возможности по расширению бизнеса в условиях практически нулевого роста, а с другой — приносит свои плоды в части ограничения кредитных потерь и снижения давления на капитал. Операционные доходы банка достаточно стабильны, свидетельствуя об устойчивости выручки от основных видов бизнеса. Негативный прогноз изменения рейтинга отражает растущие риски, вызванные ухудшением операционной среды.



«В целом, структура доходов банка представляется сбалансированной: процентный и комиссионный доход составляют 95% выручки. Несмотря на сильную турбулентность российских финансовых рынков в 2014 году, операционные доходы банка остаются стабильными с более низкой зависимостью от рыночных инструментов, в сравнении со многими сопоставимыми банками», — отметил Сергей Вороненко, заместитель директора рейтинговой службы Standard & Poor’s.



Прогноз изменения рейтинга может быть изменен на «Стабильный» в случае улучшения экономической ситуации, повышения диверсификации бизнеса банка и усиления рыночных позиций при поддержании качества активов и фондирования на уровне не ниже, чем в среднем по сектору. В то же время рейтинг может быть снижен в случае существенного негативного влияния операционной среды на финансовое положение банка, которое может вызвать резкое ухудшение профиля риска банка.