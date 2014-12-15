Повышены ставки по вкладам банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» повысил ставки по розничным вкладам в рублях, открываемых в офисах банка. Ставки повышены на 0,4 — 2,1 процентных пункта. Теперь максимальная базовая рублевая ставка составляет 11,6% годовых в рублях.



Данная ставка действует по вкладам «Комфортный» и «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» на сроки 12 месяцев и выше.



Для эффективного сохранения и накапливания средств банк предлагает вклад «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» — сочетание высокой доходности с возможностью приходных операций и ежемесячной выплаты процентов. Доход на суммы довложений начисляется по полной ставке вклада. В случае перехода объема вклада (за счет довложений и причислении процентов к сумме вклада) в иную суммовую категорию, ставка увеличивается. Депозит можно открыть на срок от 3-х месяцев до 2-х лет.



По вкладу «Комфортный» допустимы расходные и приходные операции. Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке для неполного периода хранения средств на вкладе. По депозиту предусмотрены ежемесячная выплата процентов и капитализация (присоединение процентов к сумме вклада, повышающее доходность вклада). Вклад можно открыть на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет.



Банк традиционно предоставляет преференции по рублевым ставкам ключевой целевой аудитории вкладчиков банка — пенсионерам и тем, кто получает заработную плату на карты банка «Возрождение». Ставка по вкладам «Комфортный» и «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» для данных категорий клиентов составит до 11,9% годовых. Кроме того, повышенные ставки банк предлагает сотрудникам бюджетных организаций: по аналогичным вкладам ставка достигает 11,8% годовых в рублях.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно ознакомиться на официальном сайте банка.