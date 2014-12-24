Банк «Возрождение» увеличил объем финансирования ООО «СПФО»

Банк «Возрождение» увеличил объемы финансирования компании ООО «СПФО» («Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)») на сумму 300 млн рублей, предоставив кредитную линию сроком на 1 год. Финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств компании.



Компания активно развивает свою деятельность в России, в 2014 году открылся новый свиноводческий комплекс в Серебрянопрудском районе, в начале 2015 года планируется открытие высокотехнологичного свиноводческого комплекса в Калужской области. В планах ООО «СПФО» увеличение поголовья свиней до 1 млн голов, организация собственного мясоперерабатывающего производства, что приведет к дозагрузке производственных мощностей собственного комбикормового завода и увеличению доли рынка ООО «СПФО» в России. На текущий момент доля компании на рынке производства и продажи комбикормов в Московской области достигает около 6%. В октябре 2014г. компания заключила соглашение о поддержке на проведение мероприятий в сфере АПК с Министерством сельского хозяйства Московской области.



«ООО „СПФО“ — современная, высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания. Мы работаем с ООО „СПФО“ много лет, с 2006 года объемы сотрудничества постоянно растут. Компания использует широкий спектр продуктов банка „Возрождение“, таких как зарплатный проект, корпоративные карты, валютный контроль, депозиты и кредитование. Мы ценим наше сотрудничество и будем стремиться к его дальнейшему укреплению», — сказала Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса банка «Возрождение».



Справка о компании

ООО «СПФО» — дочерняя компания группы Charoen Phokphand Foods (CPF, Тайланд, www.cpfworldwide.com). Основным видом деятельности компании является сельскохозяйственное производство (мясо, комбикорма, креветки). В мае 2009 года состоялось открытие высокотехнологичного комбикормового завода в Луховицком районе МО. Всего производственные мощности ООО «СПФО» насчитывают пять свиноводческих ферм-репродукторов, шесть ферм по доращиванию и откорму, завод по производству комбикорма. Качественные комбикорма и концентраты поставляются не только на фермы ООО «СПФО», расположенные в Московской, Калужской, Липецкой и Курской областях, но и в другие регионы России.