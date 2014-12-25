Банк «Возрождение» повысил ставки по вкладам

Банк «Возрождение» объявляет о повышении ставок по вкладам физических лиц. Максимальная годовая ставка составляет 17% в рублях, 5% в долларах США, 4,5% в евро. Данное предложение действует по вкладам, открываемым в офисах банка.



Специально к Новому году банк приготовил теплый подарок — плед — всем, кто откроет новый вклад в период с 22 декабря 2014 года по 31 января 2015 года. Акция действует по депозитам на сумму от 100 тысяч рублей на срок от 18 месяцев, открываемым в офисах банка.



О ВКЛАДАХ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

Вклад «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» — сочетание высокой доходности с возможностью приходных операций и ежемесячной выплаты процентов. Доход на суммы довложений начисляется по полной ставке вклада. В случае перехода объема вклада (за счет довложений и причислении процентов к сумме вклада) в иную суммовую категорию, ставка увеличивается. Депозит можно открыть на срок от 3-х месяцев до 2-х лет.



По вкладу «Комфортный» предлагается ставка до 15% годовых в рублях. По вкладу допустимы расходные и приходные операции. Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке для неполного периода хранения средств на вкладе. По депозиту предусмотрены ежемесячная выплата процентов и капитализация (присоединение процентов к сумме вклада, повышающее доходность вклада). Вклад можно открыть на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет.



Банк традиционно предоставляет преференции по рублевым ставкам ключевой целевой аудитории вкладчиков банка — пенсионерам и тем, кто получает заработную плату на карты банка «Возрождение». Ставка по вкладам «Комфортный» и «Возрождение-Доходный с ежемесячными выплатами» для данных категорий клиентов на сроки от 1,5 лет увеличена на 0,3 процентных пункта по сравнению с базовой ставкой. Для сотрудников бюджетных организаций также действуют специальные условия по ставке на аналогичные сроки — преференции составляют 0,2 процентных пункта.