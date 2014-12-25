Банк «Возрождение» развивает сотрудничество с ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

Банк «Возрождение» установил Государственному унитарному предприятию Московской области «МОСТРАНСАВТО» очередной лимит на 2015 год в размере 620 млн рублей по предоставлению гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, заключаемым на 2015 год.



Гарантии предоставляются банком «Возрождение» пятый год и служат обсечением перевозок, осуществляемых подразделениями предприятия при транспортном обслуживании населения Московской области, а также перевозок для нужд социально значимых предприятий: больниц, школ и других городских муниципальных организаций Московской области. Данный лимит полностью обеспечивает потребность предприятия в указанных гарантиях в течение всего 2015 года.



«Банк „Возрождение“ и ГУП МО „МОСТРАНСАВТО“, крупнейший пассажирский перевозчик Московского региона, связывают многие годы эффективного партнерства. Благодаря наличию развитой филиальной сети в Московской области банк имеет возможность оперативно и своевременно выдавать ГУП МО „МОСТРАНСАВТО“ гарантии, что, в свою очередь, позволяет предприятию из года в год сохранять свои объемы перевозок, несмотря на наличие альтернативных перевозчиков в Московской области», — прокомментировала Ирина Семенова, начальник департамента корпоративного бизнеса.