Банк «Возрождение» улучшил условия розничного кредитования

Банк «Возрождение» снижает ставки по потребительским кредитам. Изменения коснулись преимущественно условий для лиц, получающих заработную плату на карту банка «Возрождение», сотрудников бюджетных организаций, заемщиков по ипотеке, клиентов с положительной кредитной историей, а также вкладчиков Банка.



При получении розничного кредита устанавливается ставка, на 2-3 процентных пункта (далее — пп) ниже базовой. Вкладчикам, включая бывших, устанавливается преференция в виде дисконта к базовой ставке кредитования в размере 1,5 — 2 пп.



Потребительский кредит по ставке от 21 % годовых в банке «Возрождение» можно получить на срок от 6 месяцев до 5 лет. При этом если также одновременно оформить кредитную карту с кредитным лимитом от 30 000 рублей, подключить услугу «Vbank с тобой» и приобрести криптокалькулятор, ставка по потребительскому кредиту уменьшится еще на 0,15 пп.



По данным рейтингового агентства «Эксперт» банк «Возрождение» входит в ТОП-20 банков России по ипотеке и ТОП-30 по потребительским кредитам. По состоянию на 01 января 2015 года портфель выданных банком розничных кредитов составил 46,5 млрд рублей.