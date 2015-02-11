Платежи в адрес ОАО «Ростелеком» принимаются во всех регионах присутствия банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» перешел на онлайн-технологию приема платежей от населения за услуги связи ОАО «Ростелеком» во всех регионах своего присутствия.



«Нововведения сохраняют для клиентов возможность совершения платежей без уплаты комиссии, при этом исключают риск задержки пополнения баланса абонента и отключения от услуг связи. Баланс пополняется после внесения платы в режиме реального времени», — отметил начальник управления депозитных и комиссионных продуктов банка «Возрождение» Вячеслав Губкин.



История сотрудничества банка с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, присутствующей во всех сегментах рынка услуг связи, насчитывает более 10 лет. На сегодня оплатить домашний телефон (местную, междугородную и международную связь), Интернет, ТВ и другие сервисы ОАО «Ростелеком» можно во всех кассах и банкоматах Банка «Возрождение», а также через Интернет- и мобильный банк услуги «Vbank с тобой».