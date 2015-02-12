Алексей
("Возрождение")
12.02.2015 10:17
Вниманию клиентов: внесены изменения в платежные реквизиты Банка
Уважаемые клиенты!
В связи с состоявшимся изменением наименования и внесением соответствующих изменений в справочник БИК Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» уведомляет, что в целях осуществления расчетов и платежей через систему расчетов Банка России, с 12 февраля 2015 г. в платежных документах необходимо указывать следующие реквизиты:
Банк «Возрождение» (ПАО)
БИК 044525181
Корреспондентский счет 30101810900000000181 в ОПЕРУ Москва
Просим довести до сведения ваших контрагентов информацию об измененном наименовании Банка.
Изменения в наименованиях филиалов Банка будут произведены позднее, информация об этом также будет опубликована на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.vbank.ru).
Всю дополнительную информацию по вопросам обслуживания в Банке можно получить по телефонам: (495) 777-0-888, 8 800 777-0-888.
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