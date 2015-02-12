Вниманию клиентов: внесены изменения в платежные реквизиты Банка

Уважаемые клиенты!



В связи с состоявшимся изменением наименования и внесением соответствующих изменений в справочник БИК Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» уведомляет, что в целях осуществления расчетов и платежей через систему расчетов Банка России, с 12 февраля 2015 г. в платежных документах необходимо указывать следующие реквизиты:



Банк «Возрождение» (ПАО)



БИК 044525181



Корреспондентский счет 30101810900000000181 в ОПЕРУ Москва



Просим довести до сведения ваших контрагентов информацию об измененном наименовании Банка.



Изменения в наименованиях филиалов Банка будут произведены позднее, информация об этом также будет опубликована на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.vbank.ru).



Всю дополнительную информацию по вопросам обслуживания в Банке можно получить по телефонам: (495) 777-0-888, 8 800 777-0-888.