Банк «Возрождение» провел семинар по повышению финансовой грамотности в Воронеже

Банк «Возрождение» совместно с Воронежским отделением Главного Управления Центрального банка Российской федерации по ЦФО провел семинар по повышению финансовой грамотности для воронежских школьников.



Мероприятие прошло в Воронежском филиале банка, в нем приняли участие ученики 11-го класса МБОУ СОШ № 70. Старшеклассников ждал интересный и познавательный семинар, в ходе которого они узнали о правилах и основных критериях определения подлинности банкнот Банка России.



Главный эксперт Воронежского отделения Главного Управления Центрального банка Российской федерации по ЦФО рассказала о деятельности Банка России, законе «О Центральном Банке РФ» и борьбе с мошенническим использованием денежных знаков Банка России. Школьники узнали историю денег в различные периоды экономического развития государства: от появления первых российских бумажных ассигнаций царского периода до технологии печатания советских времен и выпуска банкнот современной модификации. Не только в теории, но и на практике смогли ознакомиться и самостоятельно воспользоваться кассовым оборудованием по выявлению сомнительных купюр и по пересчету денежных средств.



«В дальнейшем мы планируем продолжить проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для учащихся школ и высших учебных заведений. Подобные обучающие семинары позволяют получить базовое понятие о мире финансов и готовят их к самостоятельному принятию решений и ответственности за собственную финансовую безопасность», — прокомментировала управляющий Воронежским филиалом Наталья Ярославовна Попова.