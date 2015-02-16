Алексей
("Возрождение")
16.02.2015 11:21
Банк «Возрождение» увеличил преференции по потребительским кредитам
Банк «Возрождение» увеличил преференции по ставке кредитования. Теперь лица, получающие заработную плату на карты банка, могут получить потребительский кредит по ставке от 19 % годовых в рублях.
Сниженная ставка действует также для сотрудников бюджетных предприятий и компаний-участников корпоративных программ банка, а также для ряда других категорий клиентов.
Преференции распространяются на кредиты в рублях: «Необеспеченный кредит», «Кредит под поручительство», «Кредит Залоговый», «Автокредит в автосалоне».
Кредит в размере до 1,2 млн руб. можно получить на любые цели без залога и поручителей. Под поручительство одного физического лица максимальная сумма кредита составит 2 млн руб. Срок кредитования — до 7-ми лет.
Под залог недвижимости, транспортного средства или векселя банка «Возрождение» может быть выдан кредит сроком до 5 лет на сумму до 10-ти млн руб.
Напомним, что при одновременном оформлении кредитной карты, услуги «Vbank с тобой» и покупке криптокалькулятора дополнительная скидка к процентной ставке по потребительскому кредиту составит 0,15%.
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