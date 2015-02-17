Банк «Возрождение» подвел предварительные итоги деятельности в 2014 году

«В 2014 году нам удалось решить основные задачи, стоявшие перед банком, и продвинуться в реализации своих стратегических планов. При этом банк был заблаговременно подготовлен к неблагоприятным макросценариям, получившим свое развитие в отчетном периоде. Консервативная кредитная политика и работа, проводившаяся в области риск-менеджмента, позволяют держать под контролем кредитные риски и риски ликвидности и ограничивать давление на капитал», — отметил Александр Долгополов, председатель правления банка «Возрождение».



Активы банка прибавили за 12 месяцев 9,5% и составили 226,0 млрд рублей по состоянию на 1 января 2015 года. Банк традиционно поддерживает высокую долю ликвидных активов, которая к концу отчетного периода была на уровне 25%. В условиях сложной экономической ситуации банк в отчетном периоде ограничивал рост кредитного портфеля, уделяя особое внимание управлению рисками и последовательно ужесточая требования к заемщикам. Таким образом, кредитный портфель до вычета резервов с начала года снизился на 1,3% до 171,0 млрд рублей.



Розничный кредитный портфель до вычета резервов за отчетный период увеличился на 10,7% и достиг 37,4 млрд рублей, а портфель с учетом секьюритизированных кредитов вырос за тот же период на 4,1% до 44,6 млрд рублей. В марте 2014 года банк успешно завершил третью сделку по секьюритизации ипотечного кредитного портфеля, в ходе которой было размещено два транша ипотечных облигаций общим объемом 3,45 млрд рублей. Всего доля ипотечных кредитов с учетом секьюритизированной части выросла за год на 2,7 п.п. до 72,2% по состоянию на 1 января 2015 года.



Портфель кредитов юридическим лицам до вычета резервов с начала года сократился на 3,1% до 126,4 млрд рублей по состоянию на конец отчетного периода, при этом его динамика в течение года была разнонаправленной. По итогам четвертого квартала портфель вырос, несмотря на активные погашения в конце декабря, характерные для этого периода, и в начале 2015 года положительная тенденция сохранилась. Более половины корпоративного кредитного портфеля составляют кредиты малому и среднему бизнесу, наиболее приоритетному клиентскому сегменту для банка.



Банк не конкурировал агрессивно при привлечении дорогих депозитов юридических лиц, в результате чего объем корпоративного привлечения на конец 2014 года составил 50,1 млрд рублей против 54,4 млрд рублей на начало периода. Средства физических лиц выросли в 2014 году до 123,2 млрд рублей, увеличившись за период на 17,8%, что существенно превышает среднерыночный показатель (на 8,4 п.п. выше сектора, по данным Банка России). При этом рост средств розничных клиентов в национальной валюте составил 7,3%.



Собственные средства банка с начала года увеличились на 10,5% до 24,1 млрд рублей преимущественно за счет заработанной прибыли.