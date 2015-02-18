Изменены ставки по вкладам банка «Возрождение»

Банк «Возрождение» уведомляет об изменении условий приема вкладов населения, которые вступают в силу 17 февраля 2015 года.



Установлена единая максимальная ставка по рублевым вкладам, открываемым в офисах банка, — 14% годовых. Предложение действует на любой срок по всем рублевым вкладам.



Традиционно банк предлагает специальные условия пенсионерам и лицам, получающим заработную плату на карты банка «Возрождение». При размещении средств на срок 18 месяцев и выше, для них действует повышенная ставка, превышающая базовую на 0,3 процентных пункта. Таким образом, ставка по рублевым вкладам, открываемым в офисах банка, для этих категорий клиентов может составить до 14,3% годовых.



Дополнительную доходность при открытии вклада на длинные сроки получат и сотрудники бюджетных организаций — для них ставка может составить до 14,2% годовых в рублях.



Максимальный доход в рублях банк предлагает в линейке онлайн вкладов: здесь доходность установлена до 14,4% годовых, в зависимости от суммы вложенных средств.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно ознакомиться на официальном сайте банка www.vbank.ru, либо по бесплатному телефону колл-центра 8 800 777 0 888.