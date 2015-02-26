Рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила рейтинги банка «Возрождение»

Сегодня рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Возрождение» на уровне «BB-» по международной шкале и «ruAA-» по национальной шкале в рамках пересмотра рейтингов банков и снижения «якорного» рейтинга по российской банковской системе. Прогноз изменения рейтингов сохранён на уровне «Негативный».



«Мы рады отметить, что в непростое время в условиях снижения суверенных рейтингов и более жесткой оценки российского банковского сектора Standard & Poor’s подтвердил рейтинги банка на прежнем уровне. Это говорит о том, что нам удалось построить защищенную бизнес-модель, достаточно устойчивую к макроэкономическим шокам и обострению рисков рецессии. Наша сила в лояльной клиентской базе и хорошей репутации в основных регионах присутствия, которые помогают нам поддерживать бизнес и сохранять здоровую структуру баланса», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».



«Хотя мы считаем, что ухудшение операционной среды может отрицательно сказаться на показателях банка „Возрождение“, мы полагаем, что его бизнес более стабилен в сравнении с другими банками с аналогичной категорией риска благодаря устойчивой позиции в достаточно богатой Московской области, хорошему ассортименту банковских услуг и менее агрессивным, чем у конкурентов, планам по расширению бизнеса», — отметил Сергей Вороненко, заместитель директора рейтинговой службы Standard & Poor’s.



Аналитики рейтинговой службы повысили оценку бизнес-позиции банка с «умеренной» до «адекватной», что позволило сохранить рейтинги на существующем уровне. Негативный прогноз свидетельствует о возрастающих рисках, с которыми может столкнуться банк в сложной экономической ситуации, особенно в части рентабельности, ликвидности и кредитных рисков. В то же время прогноз основан на предположении, что в связи с изменением структуры собственности не произойдет существенных изменений в стратегии банка и его склонности к риску.