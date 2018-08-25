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Добрый день случилось со мной такая ситуация.давным давно была у меря работа не очень хорошая бухгалтер проводила со счетами что хотела , вообщем это все давно забыли счета закрыты бы юр.счета. сейчас работаю на фирму и получаю белую зарплату и в один момент украли кошеле со всеми картами так вот...