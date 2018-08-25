В связи с тем, что многие клиенты имеют карты с кэш-беком ( как в рублях так и в милях) и начисление этого вознаграждения часто зависит от категории получателя платежа неплохо бы организовать трансляцию МСС кодов продавцов в ИБ картхолдеров. Это избавит сотрудников банка от разбирательств о ...
Добрый день случилось со мной такая ситуация.давным давно была у меря работа не очень хорошая бухгалтер проводила со счетами что хотела , вообщем это все давно забыли счета закрыты бы юр.счета. сейчас работаю на фирму и получаю белую зарплату и в один момент украли кошеле со всеми картами так вот...
Прошу ввести в заявление поле с возможностью проставления галочки напротив выражения: "В том числе сумма ежемесячного платежа по графику". Это выражение должно быть написано крупным жирным шрифтом, чтобы люди понимали, что сумму ЧДП (частично досрочное погашение) следует прямо в заявлении...